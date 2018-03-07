Белорусская продукция деревообработки представлена на выставке в Польше

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция деревообработки представлена на 27-й международной выставке BUDMA 2018, которая проходит 6-9 марта в Познани (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

На экспозиции представлен широкий ассортимент древесных плит и мебельной продукции производства ОАО "ФанДОК", "Речицадрев", "Могилевдрев", "Гомельдрев", филиала "Ельская мебельная фабрика" ОАО "Мозырский ДОК", СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель".

Ряд производителей (ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Молодечномебель", ЗАО "ХК "Пинскдрев" и др.) проводят на форуме деловые встречи с партнерами и переговоры по поставкам в Польшу новой продукции в 2018 году.

Для предприятий концерна "Беллесбумпром" участие в этой выставке - один из действенных инструментов продвижения своей продукции на польском рынке, т.к. Польша является для них основным рынком сбыта в ЕС и в целом вне стран СНГ. В 2017 году в эту страну отгружено 43% от общего объема продаж на рынках дальнего зарубежья. В Польшу реализуется практически вся номенклатура производимой предприятиями концерна продукции: древесные плиты (ДСП и ДВП), фанера, мебель, пиломатериалы, бумага, картон, пиломатериалы и др.

Выставка BUDMA считается крупнейшим в Центральной и Восточной Европе форумом современных строительных технологий и достижений стройиндустрии. BUDMA 2018 проходит под лозунгом "Вдохновение, знания, бизнес".-0-