Белорусская резолюция о цифровой экономике включена в повестку сессии ПА ОБСЕ в Берлине

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская резолюция о цифровой экономике получила поддержку Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и включена в повестку дня 27-й сессии ПА ОБСЕ в Берлине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

Делегация Беларуси принимает участие в работе 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Берлине 7-11 июля. С приветственным словом к членам ассамблеи обратились председатель Бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле, вице-канцлер и федеральный министр финансов Олаф Шольц, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества, представитель действующего председателя ОБСЕ Гульельмо Пиччи.

Накануне 7 июля парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком приняла участие в заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ. Во время заседания был утвержден состав трех общих комитетов и принят бюджет ассамблеи на 2018-2019 финансовый год. Также было принято решение по включению дополнительных проектов резолюций ПА ОБСЕ в повестку дня 27-й ежегодной сессии организации. Инициированный белорусскими парламентариями проект резолюции "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ" получил единогласную поддержку членов Постоянного комитета ПА ОБСЕ и был включен в повестку дня сессии.

Кроме того, состоялись выступления председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели, генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы, руководителей специальных комитетов и специальных представителей ПА ОБСЕ, заслушаны отчеты миссий ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами в Азербайджане, России и Турции, а также представлена информация о подготовке предстоящих заседаний организации в 2018-2019 годах, которые пройдут в Кыргызстане, Люксембурге и Марокко.-0-