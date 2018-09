Белорусская сельхозтехника представлена на международной выставке "Сахара-2018" в Каире

17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Коллективная белорусская экспозиция сельхозтехники организована на 31-й Международной сельскохозяйственной выставке "Сахара-2018", которая проходит в Каире с 16 по 19 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Египте.

Представители посольства посетили открытие "Сахары-2018" - одной из крупнейших международных выставок в области сельскохозяйственного оборудования и технологий в регионе Африки и Ближнего Востока. На выставке при содействии компаний Egyptian Company for Agricultural and Rural Development, а также Belmachinery for International Trade организована белорусская экспозиция, на которой широко представлена техника различных белорусских предприятий.

В частности, на выставке традиционно демонстрируются различные модели тракторов производства Минского тракторного завода, пресс-подборщики и другое прицепное оборудование ОАО "Бобруйскагромаш". Впервые представлен зерноуборочный комбайн производства ОАО "Гомсельмаш", погрузчики ОАО "Амкодор", малые тракторы ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов". На отдельном стенде демонстрируется белорусская гидравлическая продукция ООО "Салео".

В соответствии с программой выставки проходят визиты в Египет представителей ОАО "Амкодор", ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", ОАО "Гомсельмаш", а также ОАО "Минский моторный завод" (производство дизельных двигателей), ОАО "Мотовело" (производство мотоциклов и велосипедов). При участии посольства планируются встречи сотрудников данных предприятий с представителями заинтересованных египетских организаций для обсуждения вопросов поставок и совместного производства техники в Египте.-0-

Фото посольства Беларуси в Египте