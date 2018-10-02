2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября на площадке Футбольного манежа в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Белорусская транспортная неделя - ежегодный международный транспортно-логистический форум, который включает в себя международную специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу. Ее проводят Министерство транспорта и коммуникаций совместно с другими заинтересованными госорганами, профильными бизнес-ассоциациями, профессиональными объединениями, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями.

Главной темой нынешнего форума определена стратегия развития транспортной инфраструктуры Беларуси и транспортно-логистических услуг на базе современных информационно-коммуникационных технологий. Целью БТН-2018 является обсуждение перспективных направлений развития транспортно-логистического комплекса Беларуси, содействие росту товарных потоков через территорию республики, повышение безопасности транспортной деятельности, качества и эффективности транспортно-логистических услуг на базе цифровой трансформации, привлечение инвестиций и инноваций в транспортно-логистическую сферу, дальнейшее развитие международной кооперации и укрепление имиджа Беларуси как транзитного государства.

В Белорусской транспортной неделе ежегодно принимают участие транспортно-логистические компании, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховых компаний, производители и дилеры автотехники, администрации морских портов и управления железных дорог из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В 2018 году в выставке "Транспорт и логистика" принимают участие около 80 организации из 10 стран (Австрия, Беларусь, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция). Кроме индивидуальных стендов компаний, на экспозиции представлены коллективные стенды Латвии, Клайпедского порта и портовых компаний Литвы, стенды Белорусской железной дороги, Латвийской железной дороги, Литовской железной дороги, Украинской железной дороги, Ассоциации международных экспедиторов и логистики "БАМЭ".

Мероприятия Белорусской транспортной недели продлятся по 4 октября.-0-