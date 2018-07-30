30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 2 млн т зерна при средней урожайности 29 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году по состоянию на 30 июля аграрии намолотили 519,5 тыс. т зерна.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 66,4% от плана. В Гродненской области убрано 51,7% площадей, Минской - 32,7%, Гомельской - 28,3%, Витебской - 12,29% и Могилевской - 8,18% площадей.-0-