20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации на 20 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,904 млн га, что составляет 93,6% запланированной площади. Всего по стране намолочено более 5 млн т зерна при средней урожайности 26,5 ц/га.-0-