17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бизнесмены поддержали социальные стартапы на Br7 тыс. на хакатоне Social Weekend 12, сообщили БЕЛТА организаторы проекта Social Weekend.

Форум разработчиков, который проходил 15-16 сентября, собрал в Минске более 350 человек. Участники получили возможность выиграть средства на его запуск с нуля, пообщались с ведущими экспертами в области маркетинга, бизнес-моделирования и проектного менеджмента.

"Поступившие заявки касались вовлечения подростков в занятия спортом, улучшения качества жизни пожилых людей, вопросов инклюзии, предупреждения домашнего насилия, поддержки детей-сирот, семей, развития бьюти-индустрии и др. Во время хакатона в этом сезоне было сгенерировано 67 проектов, из которых до финала дошли 20", - отметили организаторы.

Помощь получили сервисы, помогающие в лечении синдрома гиперактивности у детей, восстановлении речи после инсульта, путешествии с домашним питомцем. Также представители бизнеса выбрали идеи по созданию навигатора по детским секциям и другим образовательным мероприятиям Минска, профессионального приложения для индивидуальных программ реабилитации пациента, сервиса по сбору бывших в употреблении вещей для передачи нуждающимся, чат-бота, помогающего семейным парам избежать развода.

Лучшим проектом хакатона стал "Мiнскi кошык" - система перераспределения продуктов из супермаркетов социально уязвимым группам населения бесплатно.

Хакатон Social Weekend 12 приурочен к Глобальному дню действий в поддержку Целей устойчивого развития. Традиционно мероприятие проходит за несколько недель до окончания приема заявок на основной конкурс.-0-