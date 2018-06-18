Белорусские депутаты намерены использовать аналитический инструментарий ВБ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты будут использовать аналитический инструментарий Группы Всемирного банка в нормотворческой деятельности. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов перед началом встречи депутатов с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя встреча проходит по инициативе Всемирного банка. Мы уже неоднократно встречались с ними ранее и преследуем сегодня две цели. Первая - это использование аналитического инструментария и потенциала Группы Всемирного банка в нормотворческой деятельности. Сейчас формируется бюджет страны на 2019 год и на период до 2021 года, кроме того, у нас в планах есть ряд законопроектов, связанных с деятельностью Всемирного банка в социальной сфере, образовании, например, Кодекс об образовании, который обсуждается в Палате представителей. И нам интересны те новеллы, которые предлагаются Всемирным банком", - подчеркнул Владислав Щепов.

Он также отметил, что сотрудничество с Всемирным банком очень важно для профильной комиссии по экономической политике. "Комплексное исследование, проведенное Всемирным банком, является фундаментальной работой, где мы видим экспертную оценку тех тенденций, которые происходят в нашей стране в макроэкономике, банковском секторе, в области эффективности управления инвестициями и государственными предприятиями. Здесь, думаю, мы найдем точки соприкосновения и даже разработаем план общей деятельности, общих мероприятий. Тем более в ближайшее время мы будем обсуждать законодательство в области инвестиций и приватизации и пригласим представителей Группы Всемирного банка для проведения совместных мероприятий", - пояснил председатель комиссии.

Алекс Кремер также отметил важность подобных встреч с депутатским корпусом Беларуси. "Группа Всемирного банка приступает сейчас к реализации пятигодовой рамочной стратегии партнерства для Беларуси, которая была утверждена в апреле. И цель сегодняшнего заседания - определить, каким образом вся та аналитическая работа, которую проводит Группа Всемирного банка в области макроэкономики и инвестиций, может быть полезна в работе депутатов. Это очень важно для нас, потому что мы надеемся на возможность привлечения максимально большого количества разных учреждений, агентств и организаций в диалог по выработке экономической политики Беларуси", - заявил он.

Глава представительства Всемирного банка напомнил, что согласно новой стратегии банк выделит Беларуси финансирование в объеме $570 млн, также планируется дополнительное финансирование, которое потенциально может быть выделено Международной финансовой корпорацией в объеме около $120 млн. "Что касается новых направлений нашего сотрудничества, то можно выделить две наиболее интересные темы, над которыми мы будем совместно работать. Первое - мы будем более глубоко участвовать в диалоге с белорусскими органами госуправления относительно тех структурных экономических преобразований, которые необходимы стране. Второе - мы будем поддерживать работу по модернизации сектора высшего образования Беларуси", - рассказал он.

По словам Алекса Кремера, проект по модернизации высшего образования необходим для того, чтобы молодежь в Беларуси могла выпускаться из университетов, обладая теми современными навыками, которые максимально соответствуют потребностям рынка труда. "И нам действительно очень интересны те идеи, которые есть у правительства для того, чтобы иметь возможность приведения учебных планов и образовательных программ, используемых в университетах, в соответствие с наилучшими мировыми практиками", - сказал он. Глава представительства ВБ уточнил, что проект пока в стадии разработки, и конкретного перечня университетов, которые будут в нем участвовать, нет.-0-