Белорусские деревообрабатывающие предприятия намерены участвовать в создании кластера в Египте

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские деревообрабатывающие предприятия намерены участвовать в создании кластера в Думьяте (Египет). Об этом шла речь на встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Египта в России и Беларуси по совместительству Ихаба Насра, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

В ходе встречи обсуждены основные направления развития двусторонних отношений и перспективы их выхода на новый, качественно более высокий уровень.

Владимир Колтович, который является сопредседателем белорусско-египетской совместной торговой комиссии, обозначил основные результаты работы правительств двух государств по активизации и развитию двусторонних отношений, а также вопросы, представляющие особый интерес для Беларуси и Египта.

Особое внимание уделено вопросам по внесению изменений в комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества между Беларусью и Египтом в 2017-2018 годах.

Министр обозначил четыре блока проблемных вопросов, которые нуждаются в решении. Это продвижение сельскохозяйственной продукции и услуг на египетский рынок (проекты по созданию совместных предприятий по переработке мяса птицы и говядины, строительству парниковых хозяйств, предприятий по производству детского питания, ржаного хлеба, другой пищевой продукции); сотрудничество в промышленной сфере (проекты промышленной кооперации, модернизация и расширение действующих сборочных производств и создание новых совместных предприятий); продвижение продукции ОАО "Белшина" в Египет; участие белорусских предприятий в создании деревообрабатывающего кластера в Думьяте.

Ихаб Наср заверил, что передаст полученную информацию соответствующим министерствам и ведомствам для ускорения решения обозначенных вопросов.

По итогам встречи Владимир Колтович выразил уверенность в дальнейшем эффективном развитии двусторонних отношений.

Товарооборот Беларуси и Египта за 11 месяцев 2017 года составил $82,7 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 48,4%.-0-