Белорусские геологи могут принять участие в разведке полезных ископаемых в Колумбии

14 февраля, Минск /БЕЛТА/. Белорусские специалисты могут принять участие в геологоразведке полезных ископаемых в Колумбии. Этот вопрос обсуждался во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова с президентом Национального агентства горнорудной промышленности Колумбии Силваной Абиб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"На встрече достигнута договоренность о возможном участии белорусских специалистов в геологоразведке полезных ископаемых на колумбийской территории и взаимодействии в сфере поставок карьерной техники БелАЗ в Колумбию", - рассказали в министерстве.

Евгений Шестаков находится с рабочим визитом в Колумбии 12-14 февраля. Дипломат провел встречи с заместителем министра национальной обороны Хосе Хавьером Пересом, заместителем министра иностранных дел Патти Лондоньо, руководством Министерства торговли, промышленности и туризма, Агентства продвижения экспорта и инвестиций "Проколомбия", Национального агентства инфраструктуры.

На переговорах обсуждены перспективы белорусско-колумбийского сотрудничества в различных сферах. Стороны наметили шаги по углублению межгосударственного диалога.-0-