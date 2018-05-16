16 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и египетские ученые разрабатывают чугун с уникальными свойствами, которые обеспечат его широкое применение. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил профессор Центрального металлургического научно-исследовательского института Адель Нофаль (Египет), он участвует в 60-й международной научной конференции "Актуальные проблемы прочности" в Витебске.

Чугун больше известен как хрупкий материал, однако благодаря современным технологиям можно получать металл, превосходящий по своим характеристикам сталь, пояснил Адель Нофаль. В этом направлении египетские ученые ведут совместные разработки нового материала с белорусскими коллегами из Института технической акустики (Витебск), Физико-технического института (Минск) и Института технологии металлов (Могилев). В частности, с сотрудниками Института технической акустики исследуется влияние ультразвуковой обработки на структуру и свойства наномодифицированных железоуглеродистых сплавов. "Со времени учебы в Москве я мечтал работать с представителями Беларуси, где была самая сильная в СССР металлургическая база, и вот спустя 45 лет моя мечта сбылась", - сказал ученый из Египта.

Как отметил Адель Нофаль, полученные результаты свидетельствуют, что чугун может заменить стальное литье во многих отраслях промышленности, например, при изготовлении шестерен, в тех сферах, где требуется большая износостойкость, сопротивление усталости и другие прочностные характеристики. При этом новый материал дешевле, легче, дольше эксплуатируется, более износостойкий, чем сталь, добавил он. Основные тезисы научных изысканий он изложил в докладе на конференции в Витебске.

В работе научного форума участвуют около 100 представителей ведущих научных школ, исследовательских центров и учебных заведений из 13 стран, в том числе России, Германии, Украины, Чехии, Республики Корея, Вьетнама, Португалии. Ученые обсуждают результаты теоретических и экспериментальных исследований в области физики и механики прочности, которые позволяют прогнозировать свойства материалов, создавать наноматериалы с улучшенной структурой и новые поверхностные покрытия с высокими функциональными свойствами. Форум выступает площадкой для презентации разработок в области материаловедения, инновационных технологий получения и обработки материалов. По традиции большое внимание уделяется работе с молодыми учеными, которые могут представить результаты своих изысканий наряду с признанными авторитетами научного мира. Для популяризации научных знаний и привлечения молодежи к исследовательской деятельности запланировано проведение 17 мая выездной сессии в Полоцке на базе Полоцкого государственного экономического колледжа.

Организаторами выступают Межгосударственный координационный совет по физике прочности и пластичности материалов, Национальная академия наук Беларуси, Научный совет РАН по физике конденсированных сред, Министерство образования Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебский государственный технологический университет.-0-