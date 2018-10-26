Белорусские и украинские компании подписали контракты более чем на $100 млн на I Форуме регионов

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и украинские компании, предприятия, организации подписали контракты более чем на $100 млн на I Форуме регионов Беларуси и Украины, такую цифру озвучил в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович.

"Общая сумма подписанных контрактов составила $101 млн 545 тыс. Это очень хороший портфель, который удалось сформировать во время форума", - отметил Владимир Улахович.

По его словам, новые контракты заключены практически во всех основных отраслях. "В их числе - машиностроение, нефтехимия, текстильная промышленность. Это целый ряд предприятий, которые уже традиционно работают на украинских рынках, однако есть и новые партнеры, новые контракты и соглашения", - добавил он.

В то же время, подчеркнул председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, стороны готовы выходить на совершенно другие цифры, и для этого есть реальный потенциал.

Владимир Улахович также акцентировал внимание на необходимости формирования новой повестки уже II Форума. По его мнению, в ней должны найти отражение такие темы, как новые технологии, IT-сфера, поддержка малого и среднего предпринимательства.-0-