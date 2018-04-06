Белорусские компании примут участие в выставке пряжи и волокна в Турции

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси примут участие в выставке пряжи и волокна Istanbul Yarn Fair в Стамбуле 14-17 апреля, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

"Предприятия также выступят с презентациями во время Дня химической отрасли Беларуси, организованного на базе Совета по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турции (DEIK) 13 апреля. В составе белорусской экспозиции - подведомственные предприятия концерна "Белнефтехим", - пояснили в БелТПП.

Широкий ассортимент синтетических волокон и нитей, а также полиамида-6 (ПА-6) и полимерных композиционных материалов на его основе продемонстрирует филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот". Это полиамидные текстурированные BCF нити для производства напольных ковровых покрытий, кордные ткани для армирования покрышек пневматических шин, полиамидные нити для производства канатов и рыболовных снастей, а также технические ткани, применяемые для изготовления конвейерных лент и приводных ремней.

Термостойкие нити "Арселон", не имеющие аналогов в мире, предложит предприятие "СветлогорскХимволокно". Инновационное волокно не горит, не плавится, отталкивает воду, обладает максимальной прочностью и электросопротивлением. Уникальные нити могут применяться для пошива спецодежды и защитного текстиля для отелей, а также при производстве шлангов, шин и высокотемпературных фильтров. Кроме термостойкого волокна, на выставке будут представлены полиэфирные нити DTY, FDY, POY, ATY, углеродные ткани, полипропиленовая тара и трикотажное полотно.

Стекловолокно и продукцию на его основе предложит "Полоцк-Стекловолокно". Речь идет про электроизоляционные стеклоткани, базальтовое волокно, высокотемпературные кремнеземные материалы, стеклонити и ровинги, применяемые для электроизоляционной обмотки проводов и при производстве тканей и лент.

"Нафтан" представит на выставке акриловые волокна и полиэтилен высокого давления, дорожные, строительные и кровельные битумы, ароматические углеводороды, смазочные масла, а также различные виды топлива, в том числе дизельное, судовое и топливо для реактивных двигателей.

Один из крупнейших в Европе производителей химической продукции - "Могилевхимволокно" - продемонстрирует широкий ассортимент полиэфирных волокон, нитей и жгутов, используемых при производстве пряжи, наполнителей и искусственного меха, а также представит полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий.

Представительство концерна "Белнефтехим" в Турции - "БНХ Петрокимия" - представит акриловые волокна и жгуты, полиэфирные волокна и пряжу.

На базе Совета по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турции 13 апреля пройдет День химической отрасли Беларуси, во время которого будут организованы презентации белорусских предприятий. В бизнес-мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, представители концерна "Белнефтехим", местные деловые круги и представители ассоциаций химической промышленности Турции. День химической отрасли Беларуси организован посольством Беларуси в Турции и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Выставочным оператором коллективного стенда концерна "Белнефтехим" является выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-