Белорусские комплектующие могут появиться в автомобилях Nissan и Hyundai

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направит перечень белорусских и казахстанских производителей автокомплектующих на заводы "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" и "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" для проработки вопроса выстраивания кооперационных цепочек между производителями. Об этом было объявлено во время рабочего визита члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина на петербургские заводы мировых автогигантов Hyundai Motor и Nissan Motor Co, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Представители японского производства проявили интерес к увеличению уровня локализации производства не только транспортных средств, но и комплектующих к ним. В свою очередь генеральный директор завода южнокорейской компании Ли Ентэк подчеркнул, что даже при высоком на сегодня уровне локализации предприятия двери для новых поставщиков открыты", - отметили в пресс-службе.

Новые кооперационные цепочки создадут мультипликативный эффект для роста приоритетных для промышленного сотрудничества отраслей - металлургии, точной инженерии, радиоэлектроники, химической и легкой промышленности. "Кроме того, автокомпоненты, произведенные в других странах Евразийского экономического союза, условно можно отнести к отечественным. Таким образом, их использование повысит уровень локализации транспортных средств, производимых заводами", - заметил министр ЕЭК.

Заводы "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" и "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации производственных цепочек. Технологический процесс включает в себя штамповку кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля.

Производственная мощность "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" составляет 200 тыс. автомобилей в год - это популярные на рынке седан Solaris и компактный кроссовер Creta. На заводе "Ниссан Мануфактуринг Рус" выпускаются модели Qashqai, X-Trail, Murano, а производственная мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.-0-