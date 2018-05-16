Белорусские молоко и соки стали популярными у жителей китайского Уханя

16 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские молоко и соки пользуются популярностью у жителей китайского города Ухань провинции Хубэй. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела по международным экономическим связям логистической компании "Ухань-Ханьоу" Илинь Чжан.

Она сообщила, что молоко и соки из Беларуси компания начала покупать в 2016 году, а в 2017 году поставки расширились. "При этом основным поставщиком является "Савушкин продукт", который ежемесячно направляет три-пять железнодорожных контейнеров в провинцию Хубэй", - отметила представитель компании.

"Вся белорусская продукция сразу раскупается, на прилавках магазинов не задерживается", - подчеркнула Илинь Чжан, демонстрируя в Центре международной торговли компании товары белорусского производства.

Ранее молочная продукция поступала в этот китайский регион из других стран Европы. Морским транспортом она доставлялась в Шанхай, Гуанчжоу, а затем наземным способом перевозилось в Ухань, расположенный в центральной части Китая. Таким образом, уже очевидно, что участие в инициативе "Один пояс и один путь" дает конкретные результаты и способствует более тесному сотрудничеству между Беларусью и Китаем. Кстати, железнодорожные контейнеры идут заполненными как из Уханя в сторону Европы, так и обратно. Для белорусских производителей это хороший шанс поставлять свою продукцию в КНР.

Центр международной торговли логистической компании "Ухань-Ханьоу" сегодня посетила белорусская делегация, которая участвует в международном семинаре "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем". Во время семинара состоялась широкая презентация инвестиционного потенциала Беларуси и Брестской области.-0-