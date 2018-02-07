Белорусские налоговики в 2017 году выявили свыше 3 тыс. живущих не по средствам граждан

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы Беларуси в 2017 году выявили свыше 3 тыс. живущих не по средствам граждан. Об этом сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В 2017 году налоговыми органами проанализирована информация о доходах и расходах более чем 17 тыс. граждан. Более 3 тыс. из них по требованию налогового органа не смогли подтвердить источники своих доходов, направленных на приобретение имущества и иные цели, в связи с чем им предъявлен к уплате подоходный налог на сумму Br4,8 млн", - отметил он.

Андрей Ковалевский напомнил, что с 15 июля 2017 года вступила в силу новая редакция закона "О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов", в соответствии с которой налоговые органы вправе истребовать декларацию не только за календарный год, но и за определенные месяцы в течение года.

Комментируя практику применения этой нормы, Андрей Ковалевский отметил, что налоговые органы анализируют доходы и имущественное положение граждан и выявляют тех, чьи расходы значительно превышают официально полученные ими доходы. У таких лиц налоговые органы истребуют декларации о доходах и имуществе. Если установлено, что расходы гражданина превышают его доходы, и представленные им пояснения не позволяют установить источник доходов, за счет которых произведены расходы, то с суммы превышения расходов над доходами ему необходимо уплатить подоходный налог.-0-

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