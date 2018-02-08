Белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок нефти - Семашко

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок нефти, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на заседании совета концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко констатировал, что в 2017 году ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ получили для переработки 18 млн т российской нефти. В этом году цифра будет такая же, что соответствует договоренностям с Россией.

"Но должны быть варианты, это очевидно для директоров НПЗ, руководства концерна "Белнефтехим" с учетом стоящих перед отраслью задач", - отметил он. В прошлом году в рамках диверсификации источников углеводородного сырья были организованы поставки иранской нефти.

Вице-премьер подчеркнул, что все вопросы по нефти с Россией урегулированы до 2024 года включительно. С Беларуси снято обязательство ежегодно поставлять в Россию 1 млн т нефтепродуктов в год, если бы эти поставки были обязательными, это могло бы привести к убыткам в размере $150 млн в год.-0-