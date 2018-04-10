Белорусские НПЗ разрабатывают стратегии развития до 2025 года

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ - разрабатывают свои перспективные стратегии развития до 2025 года. Об этом сообщили сегодня представители предприятий на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы", передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас на двух заводах ведется очередной этап масштабной модернизации, основные работы по инвестпроектам завершатся в 2019 году. Однако с учетом тенденций и прогнозов развития ситуации на нефтяном рынке НПЗ по поручению правительства уже сейчас работают над стратегиями развития до 2025 года.

Заместитель генерального директора ОАО "Нафтан" Сергей Хомич не исключил, что в перспективе предприятие может перераспределить балансы производства различных видов продукции. "В настоящий момент мы серьезно размышляем над дальнейшими перспективами развития. Не секрет, что наши мощности по светлым нефтепродуктам прежде всего ориентированы на рынки близлежащих стран", - отметил он. Вместе с тем по светлым нефтепродуктов сейчас не просматривается больших перспектив роста объемов потребления нефтепродуктов

"Варианты, который рассматривает "Нафтан", - развитие по ароматическому направлению (расширение производства ароматических углеводородов. - Прим.БЕЛТА) либо вариант развития по нефтехимическому направлению. В ближайшее время мы определимся с этими вопросами", - добавил Сергей Хомич.

Мозырский НПЗ также изучает различные варианты перспективного развития. Пока наиболее приемлемой видится стратегия, которая позволит сосредоточиться на выпуске качественного моторного топлива, рассказал и.о. заместителя генерального директора предприятия Олег Протасов.

После модернизации предприятия глубина переработки нефти на Мозырском НПЗ должна вырасти с 74-78% до 88-90%, отбор светлых нефтепродуктов - с 58-63% до 65-67%. Индекс Нельсона увеличится с 7,7 до 11,9. Крупнейший инвестпроект, который сейчас реализует предприятие, - строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

По оценке Олега Протасова, в 2006-2017 годах в модернизацию Мозырского НПЗ было вложено $1,7 млрд. Это позволило снизить выбросы в окружающую среду, увеличить глубину переработки, перерабатывать большее количество сортов нефти, нарастить объемы выпуска бензинов и дизельного топлива, повысить эффективность отгрузки продукции.

Что касается переработки на предприятии давальческой нефти, то Мозырский НПЗ прогнозирует сохранение в 2018 году ее доли в общем объеме на уровне около 16%. "За 2017 год на Мозырский НПЗ суммарно было поставлено чуть больше 9,9 млн т нефти - это на 160 тыс. т больше, чем в 2016-м. Около 16% составил давальческий ресурс, 84% - собственный. Примерно такая же структура была в 2016 году и прогнозируется на 2018-й", - рассказал Олег Протасов. Это соотношение отличается от ситуации в 2014-2015 годах, когда доля давальческого сырья в структуре переработки могла сравняться с долей собственного сырья.-0-