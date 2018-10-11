Белорусские переработчики заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн

11 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусские перерабатывающие предприятия сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документов состоялось по итогам работы секции "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы", которая прошла в Могилевском государственном университете продовольствия. Самые крупные контракты с российскими партнерами у Гродненского мясокомбината - на 500 млн российских рублей, Дятловского сыродельного завода и Верхнедвинского маслосырзавода - по 300 млн российских рублей.

Более 70 участников секции сегодня обсудили 3 приоритетных направления в развитии агропромышленного производства в Союзном государстве: формирование инновационных систем животноводства Беларуси и России и создание селекционно-генетических центров; разработка системы машин сельскохозяйственного назначения и внедрение на их основе современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в АПК; повышение качества аграрного образования, обмен опытом и совместная подготовка кадров для АПК.

По итогам работы принята резолюция, которая предлагает объединить усилия России и Беларуси по этим направлениям и тем самым решить проблему импортозамещения в животноводстве и машиностроении, повысить конкурентоспособность продукции аграрной отрасли.-0-

Белорусы и россияне верят в успех союзного строительства - Мясникович Михаил Мясникович обратил внимание, что для участия в V Форуме регионов Беларуси и России прибыли представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого национального округа.