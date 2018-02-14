Белорусские предприятия должны научиться конкурировать - Матюшевский

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Белорусские предприятия должны научиться конкурировать. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях трансграничности рынков вопрос конкурентоспособности наших предприятий и товаров стоит особенно остро. Необходимо научить наши предприятия конкурировать, а не использовать административный ресурс министерств или исполкомов", - отметил Василий Матюшевский.

По его словам, наличие барьеров, в том числе административных, отражается на конечной цене для потребителя и в совокупности создает дополнительное давление на инфляцию. "Местный и ведомственный протекционизм, директивное ограничение конкуренции, принятие государственными органами неконкретных решений должно быть искоренено. Причем желательно как можно быстрее", - подчеркнул первый вице-премьер.

Он констатировал, что здоровая конкуренция повышает эффективность экономики, обеспечивает установление оптимальных цен как для производителя, так и для потребителя. "Выше конкуренции могут стать только интересы национальной безопасности. Это нормально, когда на отдельных стратегических государственных рынках отсутствует конкуренция или она искусственно ограничена. Хотя это отдельный случай, который требует более глубокого погружения. Поэтому корректировка, к примеру, закона о естественных монополиях одновременно с оптимизацией сфер их деятельности должна быть направлена на решение задач по повышению эффективности методов государственного ценового регулирования", - сказал Василий Матюшевский.

Первый вице-премьер отметил, что в рыночных условиях ценообразования необходимо выстроить прозрачный механизм работы с монополистами и организациями, занимающими доминирующее положение на рынке. "Это возможно только при наличии понятных, научно обоснованных методик формирования цен и тарифов. Это задача МАРТ", - констатировал он.

Также, по словам Василия Матюшевского, отдельного внимания заслуживает вопрос повышения эффективности государственных закупок. "Статистика показывает, что более 70% госзакупок в стоимостном выражении осуществляется из одного источника, то есть не на конкурентной основе. С нашей точки зрения это неприемлемо", - подчеркнул он.-0-