Белорусские предприятия мясопереработки намерены получить сертификат "Халяль" для поставок в ОАЭ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия мясопереработки намерены получить сертификат "Халяль" для поставок в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, а также Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии по совместительству Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Халяль" - это не универсальный сертификат, который действовал бы во всех мусульманских странах. Есть разные системы сертификации. Поэтому часто складывается ситуация, когда белорусское предприятие имеет сертификат "Халяль" на поставки в Индонезию или Египет и нуждается еще в одном сертификате для поставок в другой регион - ОАЭ, Саудовскую Аравию. В первую очередь речь идет о мясных продуктах, потому что молочные успешно поставляются на рынки стран Аравийского полуострова. К сожалению, сегодня пока еще ни одно белорусское мясоперерабатывающее предприятие не сертифицировано по эмиратской системе "Халяль". К мясной продукции предъявляются особые требования, связанные с процессом убоя скота, переработки мяса и так далее, и белорусские предприятия мясоперерабатывающей отрасли, которые хотят работать на этом рынке, должны соответствовать его требованиям. Получение сертификата "Халяль" в приоритете для наших предприятий", - рассказал Роман Головченко.

В Белорусской торгово-промышленной палате сегодня проводится семинар "Особенности получения сертификата "Халяль". "Мы пригласили генерального директора Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии, чтобы придать толчок процессу сертификации. Мы этим занимаемся давно. Процедура не очень простая, нужно выполнить много технических норм, внести коррективы в технологический цикл предприятий. Эмиратская делегация готова снимать все вопросы, в том числе будет работать с белорусскими сертифицирующими организациями, чтобы аккредитовать их для выдачи сертификатов "Халяль" белорусским предприятиям", - отметил посол.

ОАЭ импортирует 85-90% всего продовольствия. По объему его импорта занимает 15-е место в мире. "Это очень существенный, объемный рынок, это не только внутреннее потребление, но и огромный поток реэкспорта в страны Востока, Африки. Мы должны рассматривать этот рынок как точку входа в целый регион, - подчеркнул Роман Головченко. - Мы сняли уже целый ряд технических вопросов по поставкам, провели большую работу по признанию ветеринарных сертификатов на пищевую продукцию. Нерешенной задачей осталось получение сертификата "Халяль" белорусскими мясоперерабатывающими предприятиями, и еще нужно доработать вопросы ветеринарной инспекции предприятий".

В последние годы наблюдается значительный рост поставок белорусского продовольствия в ОАЭ. По словам белорусского посла, еще три-четыре года назад объемы поставок были незначительными, а в прошлом году экспорт продовольствия в ОАЭ составил около $1 млн. Поставляется молочная и рыбоконсервная продукция. На этом рынке активно работают "Санта Бремор", "Савушкин продукт", Туровский молочный комбинат и ряд других белорусских молокоперерабатывающих предприятий. "Мы начали с этой товарной группы как наиболее простой с точки зрения сертификации и лицензирования, изучаем рынок, находим хороших партнеров, входим в торговые сети. Год от года прирастаем на сотни тысяч долларов, - отметил Роман Головченко. - Кроме того, в этом году очень хорошая динамика с Саудовской Аравией. Раньше у нас практически не было поставок на этот рынок, а в этом году пошла туда белорусская молочка - сухое молоко, кисломолочные продукты".

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович добавил, что есть большой потенциал продвижения белорусской продукции на рынки мусульманских стран. "20% мирового продовольственного рынка - те страны, где востребована продукция с сертификатом "Халяль". Причем в последние годы этот сегмент рынка растет очень быстро. Если мы посмотрим на десять стран, где наиболее велики запросы на продовольственную продукцию с сертификатом "Халяль", то семь из них - наши традиционные партнеры: Пакистан, ОАЭ, Оман, Индонезия, Египет и другие. Нужно работать, реализовывать этот потенциал, тем более что сегодня остро стоит вопрос диверсификации экспорта", - отметил он.

Генеральный директор Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии Абдалла аль-Маини обратил внимание, что белорусская пищевая продукция известна своим высоким качеством. "Цель нынешнего визита в Беларусь - открытие новых сфер сотрудничества и новых видов товаров для поставок по сертификату "Халяль". В ОАЭ была разработана совершенно новая упрощенная система сертификации. Сертификат, который будет выдаваться по этой системе, будет подходить сразу для многих рынков", - сказал он.

Семинар "Особенности получения сертификата "Халяль" проводит Центр делового образования БелТПП. Он организован по новому масштабному проекту палаты "Школа экспорта" и проводится с целью расширения экспортных поставок в мусульманские страны, а также в иные страны, где востребована продукция стандарта "Халяль". Белорусским предприятиям будет представлена практическая информация об особенностях и возможностях получения данного сертификата, а также возможность обсудить актуальные проблемные вопросы подтверждения соответствия продукции канонам ислама.-0-