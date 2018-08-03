Белорусские предприятия могут быть включены в перечень поставщиков для компании John Deere

3 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские предприятия могут быть включены в перечень мировых поставщиков комплектующих для компании John Deere, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Взаимодействие машиностроительных предприятий Евразийского экономического союза с зарубежными производителями сельхозтехники стало основной темой визита экспертов компании John Deere в Беларусь, организованного Департаментом промышленной политики ЕЭК. Во время недельного визита, который завершился 3 августа, совместная делегация ЕЭК и компании John Deere посетила первые шесть машиностроительных предприятий Беларуси.

"Наша цель - практическое использование евразийской интеграции для углубления локализации продукции на территории союза, а также встраивание наших производителей в международные производственные цепочки, - сказал директор департамента Николай Кушнарев. - Организация производства аналогов зарубежных комплектующих для сельхозтехники в странах ЕАЭС является одним из наиболее перспективных направлений развития сельхозмашиностроения".

Эксперты компании John Deere провели аудит технологического уровня предприятий, а также соответствия их системы менеджмента качества мировым стандартам. "Это даст возможность включить белорусских производителей в перечень мировых поставщиков комплектующих на предприятия John Deere, расположенные в 37 странах", - пояснили в ЕЭК.

По итогам рабочей поездки эксперты международной компании отметили такие положительные моменты в работе белорусских предприятий, как настроенность на кооперацию и готовность улучшать для этого производственные процессы, а также наличие оборудования, способного производить компоненты мирового уровня, и сертификатов системы менеджмента качества. Все это позволит обеспечить непрерывные поставки гарантированно качественной продукции.

Эксперты John Deere подготовят комплексный отчет, который направят в министерства промышленности государств ЕАЭС для выработки рекомендаций по совершенствованию производственных и управленческих процессов и подготовки предприятий к встраиванию в международные кооперационные цепочки.

Визит экспертов компании John Deere в Беларусь организован в рамках меморандума о сотрудничестве и дорожной карты по его реализации, подписанных ЕЭК и Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии, которая входит в Союз машиностроителей Германии (VDMA).-0-