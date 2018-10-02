Белорусские предприятия могут принять участие в инфраструктурных проектах в Пакистане

2 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Возможность привлечения белорусских предприятий к реализации инфраструктурных проектов в Пакистане рассмотрена во время поездки в Пешавар Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича, сообщили БЕЛТА в посольстве нашей страны.
Дипломат встретился с губернатором пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Шахом Фарманом. Собеседники обсудили реализацию подписанного в 2015 году меморандума о сотрудничестве между Витебским облисполкомом и правительством провинции Хайбер-Пахтунхва, состояние и перспективы взаимодействия между торгово-промышленными палатами регионов Беларуси и Пакистана, поделились планами по обмену визитами делегаций деловых кругов двух стран.
Рассмотрен вопрос развития инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Пакистаном и создания системы обмена информацией о перспективных проектах двустороннего взаимодействия, включая возможность привлечения белорусских предприятий к реализации инфраструктурных проектов в провинции Хайбер-Пахтунхва.-0-
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