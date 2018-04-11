Белорусские предприятия презентовали в Москве иностранным дипломатам бизнес-проекты

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конкретные бизнес-проекты предложили иностранным дипломатам белорусские предприятия, являющиеся членами Белорусской торгово-промышленной палаты. Презентация их возможностей для представителей дипломатических миссий в России, в том числе аккредитованных в Беларуси по совместительству, состоялась сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приглашаю вас по итогам сегодняшней презентации еще раз повнимательнее посмотреть на Беларусь, - сказал на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко. - Многие наши друзья, которые активно работают с нами здесь в Москве и владеют информацией об успехах Беларуси в машиностроении и сельском хозяйстве, с удивлением узнают о наших возможностях в IТ-сфере, в медицине и биотехнологиях, энергетике, освоении космоса, науке и образовании. Естественно, мы не смогли поместить все эти направления в рамках одной встречи. В этой связи Белорусская торгово-промышленная палата и посольство Беларуси готовы оказать дальнейшее содействие вам и представителям бизнеса ваших стран по установлению контактов с любыми белорусскими предприятиями".

В мероприятии приняли участие около 40 руководителей и представителей дипмиссий из стран Европы, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Иностранным дипломатам была представлена информация о деятельности БелТПП и некоторых ее крупнейших членов: Белорусского металлургического завода (производство широкой линейки металлопродукции), буровой компании "Дельта" (полный комплекс буровых работ, включая проектирование, испытания, изыскания), машиностроительной компании "Витебские подъемники" (производство подъемно-транспортного оборудования), компаний "Праймилк" (производство ингредиентов на основе молочной сыворотки для применения в пищевой и кормовой промышленности), "ЭридГроу Продакшн" (разработка и производство продуктов глубокой переработки торфа для очистки земных и водных поверхностей от нефтяных загрязнений, озеленения пустынных и засушливых территорий), а также Центра международных связей Министерства образования Беларуси. -0-