Белорусские предприятия прорепетируют участие в выставке China International Import Expo

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня пройдет финальный семинар-презентация по участию Беларуси в I Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

"Состоится так называемая финальная "репетиция". Белорусские участники международного выставочного проекта презентуют свои предприятия на китайском языке, продемонстрируют дегустационные образцы товаров. Также будут рассмотрены все виды рекламной продукции, подготовленные предприятиями для участия в масштабной выставке", - отметили в центре.

Семинар-презентация состоится по инициативе и при участии Министерства иностранных дел Беларуси и посольства Китайской Народной Республики.

Как сообщалось, China International Import Expo будет организована в самом большом в мире выставочном комплексе Шанхая. Предполагается, что количество специализированных покупателей достигнет 150 тыс. Национальный центр маркетинга МИД выступает организатором белорусской экспозиции, которая будет представлена в двух тематических блоках. Национальный павильон разместится на площади 136 кв.м, а зона предприятий составит 642 кв.м.-0-