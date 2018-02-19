Белорусские продукты питания представлены на выставке Gulfood 2018 в Дубае

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские продукты питания представлены на международной выставке сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков Gulfood 2018 в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

При поддержке посольства Беларуси в ОАЭ на выставке организован национальный павильон, в котором представлены ОАО "Минский молочный комбинат №1", ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков", Волковысское ОАО "Беллакт", СП "Санта Бремор" и СП "Санта Импэкс Брест", ОАО "Дрожжевой комбинат", СЗАО "Серволюкс Агро", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Слонимский мясокомбинат", ООО "Праймилк", ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат", ОАО "Калинковичский молочный комбинат".

В работе выставки принимает участие и официальная делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло, который сегодня провел встречу с заместителем министра по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды ОАЭ доктором Маджидом Султаном аль-Кассими. Во время встречи подробно обсуждены вопросы завершения процедур аттестации ряда белорусских предприятий, что позволит им начать поставки продукции в регион.

Благодаря активной работе Минсельхозпрода и посольства Беларуси в ОАЭ по созданию условий для выхода предприятий и организаций республики на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, экспорт белорусской продовольственной продукции в эту страну увеличился за последние годы в шесть раз.-0-