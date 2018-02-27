Белорусские продукты впервые представлены на выставке Salima в Чехии

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые организована на международной выставке продуктов питания и напитков Salima, которая проходит с 27 февраля по 2 марта в городе Брно (Чехия). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Беларусь представляют предприятия концерна "Белгоспищепром": ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Минский завод игристых вин", ОАО "Криница", СП ОАО "Спартак", СОАО "Коммунарка", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО "Лидские пищевые концентраты", ОАО "Машпищепрод", ОАО "Мозырьсоль".

Белорусскую экспозицию посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков и представители Министерства сельского хозяйства Чехии. Она организована УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Чехии.

Выставка продуктов питания и напитков Salima проводится раз в два года и является одной из крупнейших в Европе. В нынешнем году в ней принимают участие более 400 компаний из 40 стран, в том числе из Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Португалии, США, Швейцарии.-0-