Белорусские производители представят продукцию на Дамасской универсальной выставке

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей будет представлена на 60-й Дамасской международной универсальной выставке, которая с 6 по 15 сентября пройдет в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская продукция будет представлена при содействии выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо", Белорусской торгово-промышленной палаты и посольства Беларуси в Сирии.

В выставке примут участие представители МАЗ, МТЗ, Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова, объединения "Белресурсы", "Бархима", Борисовского завода пластмассовых изделий, Борисовского завода медицинских препаратов, "Белмедпрепаратов", Щучинского маслосырзавода, "Белинтерэкспо" и др.

Анатолий Глаз обратил внимание, что в минувшем году в Дамасской выставке приняли участие пять белорусских предприятий - БелАЗ, МАЗ, МТЗ, "Могилевлифтмаш", "Ольса".-0-