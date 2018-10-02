Белорусские производители примут участие в международной выставке Israfood

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители намерены принять участие в 35-й международной выставке продуктов питания и напитков Israfood в ноябре в Тель-Авиве в формате коллективной экспозиции "Сделано в Беларуси". Этот факт подтвердил сегодня посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов на встрече с министром алии и интеграции Израиля Софой Ландвер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

Владимир Скворцов и Софа Ландвер, являющаяся сопредседателем совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, обсудили взаимодействие в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, состояние двустороннего инвестиционного сотрудничества и реализуемые совместные проекты в агропромышленной и туристической сферах.

"На встрече были также затронуты некоторые аспекты, касающиеся кооперации двух стран в ИТ-секторе и области высоких технологий", - отметили в белорусском посольстве.

Отдельной темой встречи стали мемориальные мероприятия, посвященные 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. Софа Ландвер выразила признательность за переданное ей приглашение министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея принять в них участие.

Как подчеркнула Софа Ландвер, огромная трагедия, произошедшая в Минске 75 лет назад, является для нее самой и ее близких частью семейной истории, оставившей в сердце незаживающую рану.

Глава дипломатической миссии ознакомил министра с программой Дней памяти, приуроченных к печальной дате, они пройдут в белорусской столице с участием зарубежных гостей.-0-