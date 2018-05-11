Белорусские производители примут участие в выставке в Сирии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена в Сирии на 60-й Дамасской международной универсальной выставке, которая пройдет с 6 по 15 сентября нынешнего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Выставка будет охватывать различные сферы: машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, медицинское оборудование и фармацевтика, транспорт и логистика, научно-технические достижения, спорт и туризм, образовательные услуги, информационные технологии и телекоммуникации, потребительские товары.

"Участникам экспозиции белорусских производителей предлагается приоритетное размещение, индивидуально разработанный дизайн и художественное оформление с элементами национальной символики. Предусмотрены также рекламно-информационная поддержка, приглашение деловых кругов Сирии к посещению экспозиции", - отметили в пресс-службе.

Дамасская международная универсальная выставка - ведущий бизнес-форум ближневосточного региона. В 2017 году в мероприятии приняли участие 4,8 тыс. компаний из 43 стран мира, количество посетителей превысило 100 тыс. В этом году выставка пройдет под патронатом Президента Сирии Башара Асада.-0-