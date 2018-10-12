Белорусские промышленники подписали контракты на поставку продукции в Россию на $335 млн

12 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусские промышленные предприятия сегодня по итогам заседания Совета делового сотрудничества V Форума регионов подписали контракты на поставку продукции в Россию на $335 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Совет делового сотрудничества является новой площадкой в рамках Форума регионов. По словам Владимира Улаховича, это возможность "глаза в глаза" руководителям крупных предприятий, представителям бизнеса обсудить актуальные вопросы сотрудничества, договориться об основных направлениях и перспективах взаимоотношений. Сегодня приоритетными темами для обсуждения стали вопросы промышленной кооперации, ее развития, преодоления ограничений и барьеров, которые до сих пор существуют во внешней торговле. Также стороны обсудили совместную работу по импортозамещению.

"Деловые круги всегда встречаются результативно. Поэтому у нас сегодня по итогам заседания совета подписано 13 договоров общей суммой около $335 млн, - сказал Владимир Улахович. - Это очень солидный вклад в общий портфель нашего взаимодействия. И в целом, я думаю, такой формат встреч в рамках последующих форумов регионов будет работать. Это голос предприятий, голос бизнеса и это очень важное дополнение ко всем другим форматам форума".

Самые крупные договоры подписаны с российскими партнерами ОАО "Могилевхимволокно" и ОАО "МТЗ".-0-