28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты проводят исследования на перспективном для добычи золота участке в Судане. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.
Договоренности о том, что белорусские специалисты будут вести поиск и добычу в Судане золота, были достигнуты по итогам визита в эту страну Президента Александра Лукашенко. "Сегодня эти договоренности осуществляются. Был проработан один участок, предложенный суданской стороной, - он оказался бесперспективным. Сейчас специалисты работают на другом - более перспективном участке, где проводятся определенные исследования. По их результатам будет принято решение об освоении", - рассказал Василий Колб.
Он подчеркнул, что эта работа находится на постоянном контроле профильных министерств двух стран.
Официальный визит главы государства в Судан состоялся в январе 2017 года.-0-
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