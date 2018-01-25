Белорусские таможенники выпускают 70% вывозимых из ЕАЭС товаров менее чем за 5 минут

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. На конец 2017 года 70% партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.
"На конец 2017 года 70% партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут", - отметил Юрий Сенько.
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