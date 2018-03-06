Белорусские женщины-предприниматели начали активнее развивать свой бизнес - ЕБРР

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские женщины-предприниматели начали активнее развивать свой бизнес. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ведущий менеджер ЕБРР Ольга Кузнецова перед началом бизнес-встречи по развитию и поддержке женского предпринимательства "УспешнаЯ".

"Программа поддержки женского предпринимательства работает в Беларуси с 2016 года. У нас сейчас три банка-партнера - Белинвестбанк, Идея Банк и Белорусский народный банк. В общей сложности на Беларусь выделялась кредитная линия в размере $10 млн, по информации на середину прошлого года было выдано кредитов на сумму более $3,5 млн. Белорусские женщины сейчас достаточно активно развивают свой бизнес, мы видим, что есть интерес", - подчеркнула Ольга Кузнецова.

Ведущий менеджер ЕБРР отметила, что в 2018 году программа будет продолжаться. "У нас есть в программе и нефинансовые компоненты - это гранты, обучение. Данные элементы мы также будем развивать дальше", - пояснила она.

Важным моментом, по мнению Ольги Кузнецовой, является и тот факт, что белорусские банки после старта программы по поддержке женского предпринимательства подготовили специальные кредитные продукты для этого сектора. "Банки поняли, что есть такой сегмент, который достаточно привлекателен с точки зрения дисциплинированности, амбициозности, планов по развитию. Они теперь за этот сегмент борются, и эта конкуренция на рынке - очень позитивный сигнал", - заявила она.

При этом представитель ЕБРР уточнила, что банки-партнеры могут осуществлять поддержку не только за счет средств ЕБРР, но и других партнеров или собственных средств. "Ставки сейчас изменились, стали дешевле белорусские рубли. Но не так важно, деньги это ЕБРР или свои ресурсы, главное - банки показывают хорошие результаты по кредитованию этого сегмента", - констатировала она.

Ольга Кузнецова также сообщила, что в общей массе женский бизнес - сервисный. Это текстильная промышленность, общепит, образование, торговля. "Действительно, женский бизнес меньше по объему, выручке, у него меньше капитализация. Но много есть и тех, кто развивает бизнес в совершенно не женских областях. К примеру, Людмила Антоновская и ее компания "Полимастер", которая занимается оборудованием для радиационной диагностики", - сказала она.

Совместная акция ЕБРР и Белинвестбанка "УспешнаЯ" стартовала в марте 2017 года. За время ее проведения состоялся ряд бизнес-встреч не только в Минске, но и в областных центрах страны. Экспертная поддержка опытных финансистов и бизнес-тренеров с одной стороны и финансовые возможности программы с другой позволили белорусским женщинам-предпринимателям создать и развить свой бизнес. В программе приняли участие около 250 женщин-предпринимателей. В результате в пяти регионах Беларуси для развития собственного дела за услугами банка уже обратилось более половины участниц проекта.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. Суммарный объем операций за весь период сотрудничества приближается к 2 млрд евро.-0-