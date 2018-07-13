Белорусский банк вошел в топ-100 лучших в мире

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приорбанк вошел в топ-100 лучших финансовых учреждений мира по версии влиятельного журнала Euromoney. Белорусский банк стал лауреатом премии Awards for Excellence, сообщили БЕЛТА в банке.
Лучшие банки мира назвали в Лондоне. Премия проводится в 27-й раз. Среди ее лауреатов в этот раз оказались такие известные банки, как Citi, Bank of America, HSBC, Credit Suisse и BNP Paribas.
Для выбора наиболее успешных финансовых учреждений планеты жюри круглогодично проводит независимый мониторинг. В частности, эксперты отслеживают изменение финансовых показателей, эффективность банков, рост доли рынка, уровень удовлетворенности клиентов, а также скорость разработки и внедрения инновационных продуктов.
Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года и считается одним из самых авторитетных деловых изданий мира. Ежегодно он выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты выносят оценки. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.971 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN