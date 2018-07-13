Белорусский банк вошел в топ-100 лучших в мире

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приорбанк вошел в топ-100 лучших финансовых учреждений мира по версии влиятельного журнала Euromoney. Белорусский банк стал лауреатом премии Awards for Excellence, сообщили БЕЛТА в банке.

Лучшие банки мира назвали в Лондоне. Премия проводится в 27-й раз. Среди ее лауреатов в этот раз оказались такие известные банки, как Citi, Bank of America, HSBC, Credit Suisse и BNP Paribas.

Для выбора наиболее успешных финансовых учреждений планеты жюри круглогодично проводит независимый мониторинг. В частности, эксперты отслеживают изменение финансовых показателей, эффективность банков, рост доли рынка, уровень удовлетворенности клиентов, а также скорость разработки и внедрения инновационных продуктов.

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года и считается одним из самых авторитетных деловых изданий мира. Ежегодно он выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты выносят оценки. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д.-0-