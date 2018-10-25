Белорусский бизнес предлагает решить проблему с выкупом арендуемого госимущества

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз предпринимателей предлагает решить проблему с выкупом арендуемого госимущества. Позицию союза озвучил его председатель Александр Калинин во время заседания Совета по развитию предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Калинин напомнил о действующем указе №294 "О порядке распоряжения государственным имуществом", который позволяет инициировать выкуп арендуемого госимущества. При этом рассрочка платежа на 5 лет, предусмотренная в документе, распространяется только на выкуп имущества, находящегося в государственной собственности, собственности республиканских и коммунальных унитарных организаций.

После принятия указа правительство проводило политику акционирования унитарных государственных предприятий и включения их в состав холдингов. Так, только в Министерстве промышленности было создано 16 холдингов. При этом на акционерные предприятия и вошедшие в холдинги открытые акционерные общества положения указа №294 не распространяются. В результате практически отсутствуют заявки на выкуп имущества.

В этой связи Александр Калинин высказал мнение, что в целях активизации процесса перехода недвижимости в руки эффективных собственников необходимо внести дополнения в указ №294. Суть предложения в том, чтобы распространить действие норм указа на имущество, находящиеся в собственности организаций с долей государственной собственности более 50%, в собственности хозяйственных обществ, входящих в состав холдинга, в котором в уставном фонде управляющей компании холдинга более 50% акций принадлежит Республике Беларусь или административно-территориальной единице.

По словам Александра Калинина, внесение этого изменения будет в том числе способствовать выполнению задачи, поставленной главой государства по достижению ВВП страны на уровне $100 млрд в год, поскольку в настоящее время значительный потенциал быстрого роста производства продукции имеется именно у частных производственных предприятий, арендующих длительное время помещения и имеющих устойчивые рынки сбыта продукции.

"Дальнейшие инвестиции в развитие данных предприятий сдерживаются неуверенностью в завтрашнем дне, отсутствием гарантий и зачастую высокой арендной платой, достигающей 20% и более себестоимости продукции", - отметил Александр Калинин. Выкуп же в собственность длительное время арендуемых производственных помещений создаст необходимые гарантии для инвестиций в расширение этих предприятий, что в свою очередь позволит им увеличить в течение ближайших двух лет выпуск продукции на 30-40%.

Предложение Белорусского союза предпринимателей поддержали Конфедерация промышленников и предпринимателей, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С. Кунявского, Белорусская научно-промышленная ассоциация, Республиканская конфедерация предпринимателей, Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.-0-