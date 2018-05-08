Белорусский экспорт в Японию за I квартал вырос почти на 46%

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экспорт в Японию вырос почти на 46% по итогам первого квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

"С учетом современных телекоммуникационных технологий и транспортно-логистических возможностей расстояние давно не помеха для развития торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Японией, о чем свидетельствует статистика. По итогам 2017 года товарооборот между странами составил $138,8 млн и увеличился по сравнению с 2016-м на 11,7%. При этом наш экспорт вырос на 41,4%. Положительная динамика по объему белорусских поставок сохраняется и по итогам первого квартала 2018 года - рост на 45,9%", - рассказал Руслан Есин.

Белорусские экспортеры поставляют в Японию товары сырьевой группы, микроскопы, диагностические реагенты, лазеры и устройства на жидких кристаллах, деревянные изделия и мебель, электрические трансформаторы, детские игрушки, трикотажные и текстильные изделия, желатин.

"Как видите, японский рынок для белорусских предприятий выгоден. Однако при организации работы нужно учитывать не только его емкость (население - 127 млн человек) и платежеспособность (минимальная зарплата за один час в Японии составляет около $10), но и высокие требования к качеству продукции, соблюдению графика поставок и стоимости продукции согласно договору", - отметил дипломат.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-