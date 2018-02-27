Белорусский инвестор построит в "Великом камне" завод по производству стекла для транспорта

27 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован 28 резидент - УЧПП "КУБО". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"Сегодня зарегистрирован новый резидент Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". УЧПП "КУВО" планирует на участке площадью 2 га построить современный завод с использованием цифровых технологий по производству стекла для наземного транспорта. Речь идет о стекле многослойном, гнутом, закаленном, тонированном, с различными покрытиями", - отметил Кирилл Коротеев.

Уникальность производства заключается в возможности выполнения заказов для различных потребителей без ограничения по формам, размерам и моделям стекла. Объем инвестиций оценивается в сумму около $6 млн.

Выпуск продукции намечен на 2019 год.-0-