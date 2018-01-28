Белорусский опыт развития цифровой экономики вызывает большой интерес в мире – посол Казахстана

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт развития цифровой экономики вызывает большой интерес в мире. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, сообщает БЕЛТА.

Дипломат отметил, что все бизнесмены и финансисты Казахстана и других стран с большим интересом следят за тем, что происходит в Беларуси в сфере цифровой экономики. Он рассказал, что в начале феврале в Алма-Ате "будет очень большое мероприятие по цифровой экономике с участием премьер-министров стран ЕАЭС". По данным посла, белорусский премьер также планирует принять в нем участие.

Ермухамет Ертысбаев подчеркнул: Беларусь первая в мире признала блокчейн – и это большое событие. То, что делает белорусская сторона, заслуживает большого уважения, добавил он.

Посол считает, что 2018 год должен стать прорывным для отношений Беларуси и Казахстана, Он убежден, что задачи которые ставят главы двух государств, в том числе по достижению уровня белорусско-казахстанского товарооборота в $1 млрд будет решена.-0-