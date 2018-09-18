18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Белорусский павильон на ВДНХ в Москве посещают до 11 тыс. человек в день. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ЗАО "Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр" - управляющей компании павильоном Геннадий Романенко.

"Мы некоторое время назад ставили счетчики, и они показали, что по субботам к нам приходят от 6 тыс. до 11 тыс. человек, по воскресеньям - от 5 тыс. до 8-9 тыс., - сказал он. - В будние дни бывает от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. посетителей. Сейчас эти цифры больше: начиная с пятницы у нас просто аншлаг, трафик очень высокий".

Геннадий Романенко сообщил, что в настоящее время в павильоне демонстрируется продукция 160 белорусских предприятий: в основном товары легкой, пищевой и мясо-молочной промышленности. "В дальнейшем мы планируем сократить их число наполовину, оставив самые лучшие, но организовав доступные шоу-румы каждого предприятия с правом заключения контрактов, - отметил директор центра. - Чтобы велась не просто розничная торговля, а была возможность заключать контракты на мелкооптовые или крупнооптовые поставки. Чтобы российский предприниматель или представитель предприятия не ехал в Беларусь, а мог здесь не только увидеть товар лицом, но и посмотреть прайс-листы, совершить сделку".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-