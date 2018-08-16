Белорусский промышленный форум - 2019 пройдет с 17 по 20 сентября

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленный форум 2019 года пройдет с 17 по 20 сентября. Распоряжением премьер-министра Беларуси от 16 августа 2018 года №243р создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Возглавил оргкомитет заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
Белорусский промышленный форум проводится в республике с 1997 года. За это время он приобрел международную известность в качестве демонстрационной площадки передовых технологий и инноваций в промышленности. Участниками выставки и деловой программы форума в разное время становились известные компании более чем 30 стран. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, а около 150 вошли в число постоянных экспонентов.-0-
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