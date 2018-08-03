Белорусский рубль 3 августа ослаб к трем основным валютам

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0134 и стоит Br2,0136 (2 августа - Br2,0002 за $1).
Евро подорожал на Br0,0052 до Br2,3316 (2 августа - Br2,3264 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0053 до Br3,1754 за 100 российских рублей (2 августа - Br3,1701 за 100 российских рублей).-0-
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