1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 1 февраля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0047 до Br1,9756 (31 января - Br1,9803 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0111 и составляет Br2,4507 (31 января - Br2,4618 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0139 до Br3,5114 за 100 российских рублей (31 января - Br3,5253 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.455 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9756 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5114 BYN
|3.512 BYN
|3.52 BYN