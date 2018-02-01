1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 1 февраля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0047 до Br1,9756 (31 января - Br1,9803 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0111 и составляет Br2,4507 (31 января - Br2,4618 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0139 до Br3,5114 за 100 российских рублей (31 января - Br3,5253 за 100 российских рублей).-0-

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