12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 12 февраля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0058 до Br1,9959 (9 февраля - Br2,0017 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0039 и составляет Br2,4499 (9 февраля - Br2,4538 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0002 до Br3,4423 за 100 российских рублей (9 февраля - Br3,4425 за 100 российских рублей).-0-
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