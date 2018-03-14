14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 14 марта ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0004 до Br1,9589 (13 марта - Br1,9585 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0109 и составляет Br2,4241 (13 марта - Br2,4132 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0012 до Br3,4422 за 100 российских рублей (13 марта - Br3,441 за 100 российских рублей).-0-

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