14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 14 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0141 и составляет Br2,1387 (13 сентября - Br2,1528 за $1).
Евро подешевел на Br0,0013 до Br2,4996 (13 сентября - Br2,5009 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0081 до Br3,129 за 100 российских рублей (13 сентября - Br3,1371 за 100 российских рублей).-0-
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