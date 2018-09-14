14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 14 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0141 и составляет Br2,1387 (13 сентября - Br2,1528 за $1).

Евро подешевел на Br0,0013 до Br2,4996 (13 сентября - Br2,5009 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0081 до Br3,129 за 100 российских рублей (13 сентября - Br3,1371 за 100 российских рублей).-0-

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