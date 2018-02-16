16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 16 февраля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0117 до Br1,96 (15 февраля - Br1,9717 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0075 и составляет Br2,4557 (15 февраля - Br2,4632 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0043 до Br3,4788 за 100 российских рублей (15 февраля - Br3,4831 за 100 российских рублей).-0-

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