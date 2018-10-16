16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 16 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0065 и составляет Br2,1112 (15 октября - Br2,1177 за $1).

Евро подешевел на Br0,0142 до Br2,4458 (15 октября - Br2,46 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0046 до Br3,2211 за 100 российских рублей (15 октября - Br3,2257 за 100 российских рублей).-0-

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