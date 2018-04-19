19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 19 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0179 до Br2,0077 (18 апреля - Br2,0256 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0192 и стоит Br2,4849 (18 апреля - Br2,5041 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0017 до Br3,2908 за 100 российских рублей (18 апреля - Br3,2925 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5041 BYN
|2.476 BYN
|2.486 BYN
|USD
|2.0256 BYN
|2 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2925 BYN
|3.275 BYN
|3.295 BYN