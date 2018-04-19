19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 19 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0179 до Br2,0077 (18 апреля - Br2,0256 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0192 и стоит Br2,4849 (18 апреля - Br2,5041 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0017 до Br3,2908 за 100 российских рублей (18 апреля - Br3,2925 за 100 российских рублей).-0-

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