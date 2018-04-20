20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0042 до Br2,0035 (19 апреля - Br2,0077 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0147 и стоит Br2,4702 (19 апреля - Br2,4849 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0214 до Br3,2694 за 100 российских рублей (19 апреля - Br3,2908 за 100 российских рублей).-0-
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